La commission de candidatures a accepté le dossier d'Abdelkrim Medouar pour le poste de président de la Ligue de football professionnel (LFP), alors que celui d'Azzedine Arab a été rejeté, en vue de l'assemblée générale élective (AGE), prévue le mercredi 22 décembre (10h) au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a indiqué, hier, l'instance de gestion de football. Après la clôture de la période de dépôt des candidatures pour la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP), fixée du 8 au 12 décembre, deux dossiers ont été déposés dans les délais réglementaires auprès du secrétariat général de la LFP par les candidats Arab Azzedine et Abdelkrim Medouar, président sortant de la LFP. A cet effet, la liste du candidat Medouar Abdelkrim a été acceptée pour le poste de président de la LFP ainsi que pour les postes des membres du bureau exécutif qui sont: Benlakhder Mourad, représentant de la JS Saoura, Benaïssa Abdellah, représentant de l'US Biskra, Kabir Lamine, représentant des entraîneurs, Benayada Abdelkader (frère de l'international, Hocine), représentant des joueurs. Les membres suppléants de la liste de Medouar sont: Meliani Rachid, représentant du WA Tlemcen, Bouzit Abdellah, représentant de la JS Kabylie et Touami Rabeh, représentant du RC Arba. Concernant la liste du candidat Arab Azzedine, mandaté par le club du NC Magra, son dossier a été rejeté par la commission de candidatures qui a constaté que le club du NC Magra a délivré deux mandatements pour Bennaceur Azzedine et Arab Azzedine. En plus, Arab Azzedine est actionnaire dans deux SSPA différentes, à savoir l'ES Sétif et le NC Magra, précise la commission de candidatures qui souligne également que le nom d'Arab ne figure pas parmi les membres du conseil d'administration sur le registre du commerce de la SSPA NC Magra. Pour les postes des membres du bureau exécutif, les candidatures rejetées sont celles de: Arab Ahmed (manque mandatement du club USM Alger), Damerdji Kamel, représentant du club O Médéa (documents non signés et non datés), Khedis Sidahmed Chafik, représentant des joueurs (dossier incomplet). Pour les membres suppléants, les dossiers rejetés sont: Madi Aymen, représentant des joueurs (documents non signés et non datés), Benseghir Laïd, représentant des entraîneurs (dossier rejeté du fait qu'il ne remplit pas les conditions édictées par l'article 23 des statuts de la LFP), Bennaceur Hadj, représentant du club MC Oran (manque de justificatif de la qualité de membre du conseil d'administration et mandatement non signé par le président du conseil d'administration). La commission de recours recevra les éventuels recours mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00. Elle étudiera les recours jeudi, avant de publier sur le site de la LFP, la liste définitive des candidats retenus le même jour.