Hier matin, au Centre technique nationale de Sidi Moussa se tenaient les travaux de l'assemblée générale élective (AGE) de la Ligue de football professionnel (LFP). Et c'est, finalement, le candidat unique, Abdelkrim Medouar, qui a été reconduit pour un nouveau mandat. Le vote s'est fait, cette fois-ci, à main levée et non à bulletin secret, même s'il s'agissait là d'un rendez-vous électoral. Cette démarche est, faut-il le signaler, légale en vertu des nouveaux statuts amendés le 1er décembre dernier. Dans ces statuts, il est mentionné que si une seule liste est présentée, l'assemblée générale peut décider de procéder à un vote à main levée, et c'est ce qui a finalement eu lieu. Contrairement au précédent mandat, Medouar travaillera, cette fois-ci, avec un nouveau bureau composé de Mourad Benlakhder, représentant de la JS Saoura, Abdellah Benaïssa, représentant de l'US Biskra, Lamine Kabir, représentant des entraîneurs, et Abdelkader Benayada, représentant des joueurs. L'autre candidat qui devait se présenter, à savoir Azzedine Arab, mandaté par le club du NC Magra, a vu son dossier refusé par la commission de candidatures. Ceci, étant donné que le NCM a délivré deux mandatements pour Azzedine Bennaceur et Arab. En plus, Azzedine est actionnaire dans deux SSPA différentes, à savoir l'ES Sétif et le NC Magra, a précisé la commission de candidatures, soulignant également que le nom d'Arab ne figure pas, parmi les membres du conseil d'administration sur le registre du commerce de la SSPA/NCM. Arab a introduit un recours, sans pour autant avoir gain de cause, ce qui a ouvert la voie à Medouar. Ce dernier, et après son élection, a affirmé que l'AGE s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles et d'une manière transparente. Il a indiqué, en outre, qu'il aurait aimé avoir des concurrents en face de lui, «mais la commission de candidature en a décidé autrement». Medouar reconnaît que la mission de diriger la LFP n'est pas aisée, mais qu'il va se mobiliser, en compagnie des autres membres de son bureau, afin de mener la mission de la meilleure des manières. Selon lui, il s'engagera à accompagner les clubs professionnels pour sortir de la série des problèmes dans laquelle ils se trouvent. Medouar a annoncé qu'il est, actuellement, en négociations avec un opérateur de téléphonie mobile pour sponsoriser le championnat de Ligue 1, qui a prouvé, selon lui, son niveau avec la dernière consécration de l'Equipe nationale A' en Coupe arabe des nations FIFA-2021 au Qatar.