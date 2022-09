L'Équipe nationale filles de tennis de table s'est adjugé la médaille de bronze de l'épreuve par équipes des 25es championnats d'Afrique de tennis de table (seniors/garçons et filles), en battant Maurice sur le score de 3-1, lundi en match de classement disputé à la Coupole du complexe olympique «Mohamed Boudiaf» (Alger). Les coéquipières de Lynda Loghraïbi ont remporté trois victoires contre une seule défaite face aux Mauriciennes, ce qui leur a permis de monter sur la 3e marche du podium africain. C'est Lynda Loghraïbi qui a montré le voie à ses coéquipières, en battant lors du premier match, Jalim Nandeshwaree 3-0 (11-7, 11-9 et 11-4), avant que sa compatriote Katia Kessaci ne perde le sien et permet à Hosenally Oumehani, capitaine de l'équipe mauricienne de gagner le deuxième match 2-3 (8-11, 11-2, 11-5, 10-12 et 8-11) et d'égaliser un partout. Les Algériennes ont repris espoir avec le succès de Malissa Nasri, vainqueur contre Desscann Sandhana 3-0 (11-9, 11-8 et 12-10), laissant le soin à Loghraïbi de sceller la victoire face à Oumehani 3-1 (8-11, 11-2, 11-4 et 11-8). Dans les épreuves du double mixte, le meilleur parcours des Algériens est à mettre à l'actif de la paire: Katia Kessaci/Larbi Bouriah qui a atteint le stade des quarts de finale avant de perdre face au double mixte égyptien composé de Hana Goda/Mohamed El-Beïali (2-4). Pour atteindre les quarts de finale, le duo algérien avait éliminé, successivement, la paire sud-africaine Shaun Jones/Lailaa Edwards (3-0) et Alaa Yehia (Égypte)/Youssef Abid (Tunisie) 3-2. Pour sa part, le double mixte Lynda Loghraïbi/Sami Kherouf n'a pas pu aller au-delà des 8es de finales. Il a éliminé la paire ivoirienne Rebecca Houngue/Don Ange Cedric (3-0), avant de perdre face à Oumehani Hosenal ly (Maurice)/Olajide Omotayo (Nigeria) 2-3. De même que Chaïchi Abdelbasset/Amina Kessaci éliminés par la paire égyptienne Dina Meshref/Ahmed Saleh (0-3), et Aïssa Belkadi/Malissa Nasri écartés en 8es par le double mixte égyptien composé de Khalid Assar et Yousra Helmy (1-3).