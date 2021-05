La Fédération algérienne de football a annoncé, hier, la désignation de l'ancien président de la Ligue nationale de football, Mohamed Mecherara, au poste de conseiller du président de l'instance fédérale, Charaf-Eddine Amara. «Le président de la Fédération algérienne de football, Charaf Eddine Amara a désigné Mohamed Mecherara, ancien président de la Ligue nationale de football, comme conseiller du président. Mohamed Mecherara prendra ses fonctions immédiatement», a indiqué un communiqué de la FAF, rendu public sur son site officiel.

Elu à la tête de la FAF le 15 avril dernier, en remplacement de Kheireddine Zetchi, Amara veut être entouré de compétences, comme il n'a cessé de le déclarer à chacune de ses interventions. Il affirme qu'il ne veut exclure aucune personne, qui pourra apporter un plus dans le cadre du développement du football national. Juriste de formation, Mohamed Mecherara était à la tête de l'ex-LNF (actuellement LFP, Ndlr) sous l'ère de l'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua.. Il s'agit, donc, d'un choix judicieux. Ainsi, le premier chantier dans lequel il sera impliqué est celui lié aux amendements des statuts de la FAF, pour les mettre en conformité avec ceux de la Fédération internationale (FIFA). Ces statuts, selon les correspondances de la FIFA, devaient se faire avant l'assemblée générale élective du 15 avril dernier, faute de quoi, des sanctions seront prononcées. Mais au niveau de la FAF, on a tenu l'AGE avec les anciens statuts, et Amara a indiqué que ces amendements auront lieu au plus tard avant la fin du mois de juin prochain.

Amara a aussi laissé entendre qu'il a discuté ce point avec le président de la FIFA, Gianni Infantino au Qatar, en marge du tirage au sort de la Coupe arabe des nations 2021, et tout est sur la bonne voie. Amara poursuit, donc, le renouvellement de l'organigramme de la FAF, quelques jours après avoir désigné l'ancien arbitre international, Mohamed Bichari, en tant que vice-président de la commission fédérale d'arbitrage (CFA). Mecherara était pressenti pour remplacer Amara à la tête du conseil d'administration de la société par actions (SSPA) du CR Belouizdad, avant que les choses ne prennent une autre tournure et voir l'ancien homme de confiance de Mohamed Raouraoua frapper aux portes de l'instance fédérale.