L'escrimeuse algérienne, Meriem Mebarki, a été éliminée au tableau 64 des épreuves de fleuret féminin individuel des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, hier, à la salle Makuhari Messe. La jeune Algérienne (18 ans) a été battue par la Hongroise Pasztor Flora 15 à 8. C'est la deuxième élimination des Algériens après celle d'Akram Bounabi, qui avait été également éliminée samedi dès le premier tour des épreuves du sabre individuel masculin, en perdant face au Japonais Streets Kaito 15 à 9. Aujourd'hui, ce sera au tour de Mohamed-Belkebir Kaouthar de faire son entrée en lice au tableau des 64 (sabre individuel), en affrontant la Chinoise Yang Hengyu. Quatre escrimeurs algériens sont engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo (2 messieurs et 2 dames). Il s'agit d'Akram Bounabi et Kaouthar Mohamed-Belkebir au sabre, ainsi que Salim Haroui et Meriem Mebarki au fleuret.