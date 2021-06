Le derby de l'Ouest entre le MC Oran et le WA Tlemcen constituera l'affiche des quarts de finale de la coupe de la Ligue professionnelle, prévus vendredi. Tenu en échec dimanche dans l'autre derby de l'Ouest par l'USM Bel Abbès (1-1) en championnat, le MCO, invaincu en 14 matchs, toutes compétitions confondues, partira largement favori face au WAT, où rien ne va plus, alignant une mauvaise série de quatre défaites de suite en Ligue 1, avec à la clé la démission de l'entraîneur Abdelkader Amrani, fraîchement arrivé. La JS Saoura, 2e au classement du championnat, effectuera un déplacement périlleux à l'Est pour affronter le NC Magra, dans un duel qui s'annonce très disputé. Il s'agit de la deuxième opposition entre les deux équipes en moins d'une semaine. La JSS s'est imposée dimanche à Béchar (1-0) en championnat, dans une rencontre marquée par le scandale des propos racistes présumés proférés contre l'attaquant du NC Magra, Boubacar Haïnikoye Soumana. À Alger, l'USMA, qui reste sur deux mauvais résultats, aura à coeur de se racheter dans son antre d'Omar-Hamadi face à l'Olympique Médéa. Les Algérois ont essuyé deux défaites en championnat face à l'OM (3-1 à Alger, 1-0 à Médéa). Une autre contre-performance risque de plonger le club phare de Soustara dans une crise de résultats, d'autant que la direction n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l'équipe durant le mercato d'hiver. Surfant sur sa qualification pour les demi-finales de la coupe de la Confédération, la JS Kabylie se rendra au sud du pays pour croiser le fer avec l'US Biskra, considérée comme l'une des équipes les plus efficaces à domicile (22 points récoltés sur 36 possibles, ndlr). La JSK, seule équipe jouant toujours sur les trois fronts, devra rester vigilante face à une formation de l'USB qui a l'habitude de jouer de mauvais tours aux grosses cylindrées. Pour rappel, la coupe de la Ligue, réservée exclusivement aux pensionnaires de la Ligue 1, a été relancée cette saison pour remplacer la coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due à la Covid-19.