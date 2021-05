Le match MCB Oued Sly - JSM Tiaret, entre le leader du Groupe Ouest et le 4e , sera à l’affiche de la 17e journée de Ligue 2, prévue aujourd’hui à 15h.

Le club de Oued Sly reste sur une importante victoire en déplacement chez le RCB Oued Rhiou (1-0), alors que la JSMT l’a emporté à domicile, et sur le même score, face au CR Témouchent. Un score étriqué, certes, mais les Tiartis étaient loin d’avoir la tâche facile, malgré l’avantage du terrain, car le CRT (3e) fait également partie des ténors du Groupe Ouest et s’était déplacé au stade Kaïd-Ahmed avec la ferme intention de réussir un bon résultat. Autre duel intéressant, celui des mal classés USM Blida - WR M’sila, soit la lanterne rouge du Groupe Centre qui reçoit l’avant-dernier. L’obligation de résultat devrait donner toute leur importance à plusieurs rencontres, à commencer par HBC Laïd - DRB Tadjenanet. Le DRBT, ancien pensionnaire de l’élite devra vite s’en remettre pour espérer faire face à la déferlante à venir, car le HBCL est animé de la même volonté que l’USC. Au programme aussi samedi, le match MSP Batna - MO Constantine, entre la lanterne rouge du Groupe Est et le quatrième, ainsi que le derby algérois USM Harrach - ES Ben Aknoun.