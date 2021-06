Le match entre le MC Alger et le leader l'ES Sétif constituera l'affiche de la 27e journée du championnat de Ligue 1, prévue à partir d'aujourd'hui. Solide leader avec 7 longueurs d'avance sur son poursuivant direct, l'Entente sera face à un véritable test, en affrontant une équipe du MC Alger qui reste sur un large succès à la maison face au Paradou AC (4-0). La JS Saoura, second au classement, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour défier le premier relégable le NA Hussein Dey, dans un match entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Le CR Belouizdad et le MC Oran, qui occupent conjointement la 3e place, s'affronteront au stade Ahmed-Zabana d'Oran dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics. Pour sa part, le CS Constantine, tenu en échec, mercredi dernier, à domicile par le CRB (0-0), aura une belle occasion d'ajouter trois points à son capital, en recevant la lanterne rouge JSM Skikda, qui reste sur une mauvaise série de quatre défaites de suite. L'USM Alger, battue lors des deux dernières sorties, n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de son déplacement à l'Ouest pour défier le RC Relizane. Les Algérois, dos au mur et qui aspirent à s'approcher du podium, devront faire face à une équipe du RCR dont la victoire est impérative pour pouvoir quitter la zone rouge. De son côté, l'O Médéa accueillera l'AS Aïn M'lila pour renouer avec la victoire et mettre fin à une série de cinq matchs sans le moindre succès. À Alger, le Paradou AC, sèchement battu par le MCA, devra rester vigilant face à une accrocheuse équipe du NC Magra pour stopper l'hémorragie et mettre fin à une série noire de quatre défaites consécutives. En bas du tableau, les deux relégables, le CABB Arréridj et l'USM Bel Abbès poursuivront leur mission de sauvetage en recevant respectivement l'ASO Chlef et l'US Biskra. Le match JS Kabylie - WA Tlemcen a été reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Canaris en coupe de la CAF.