En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (23 ans, 17 matchs et 9 buts en L1 cette saison) se retrouve annoncé avec insistance au Real Madrid. Mais d'après les informations du quotidien régional Le Parisien, l'avenir de l'international français reste très incertain. En effet, le natif de Bondy n'a pas pris la moindre décision pour son futur et une prolongation à Paris représente toujours une possibilité. Heureux dans la capitale française, le Tricolore va privilégier le projet sportif à l'argent et continue de discuter avec les dirigeants franciliens. À l'inverse, Mbappé n'a débuté aucune négociation avec le Real Madrid et veut d'abord se concentrer sur les échéances à venir avec le PSG. Par contre, si le prodige décide de poursuivre son aventure à Paris, il signera seulement un bail sur le court terme, afin d'avoir l'opportunité de partir dans un avenir assez proche.