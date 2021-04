Si cela ne dépendait que de Florentino Pérez, le Real Madrid verrait une avalanche de galactiques et de jeunes joueurs débarquer cet été. De Kylian Mbappé à Erling Haaland en passant par David Alaba et Eduardo Camavinga, les Merengue ont de belles aspirations pour le marché estival. Seulement, ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent, pour des raisons évidentes, et vont donc devoir se contenter d'une seule arrivée onéreuse, accompagnée éventuellement de recrues à prix bien plus corrects. La crise financière est passée par là, et même si le club de la capitale a été relativement épargné par rapport à

d'autres, il y a aussi ce nouveau Santiago Bernabéu à terminer de rénover. L'état-major des Blancos souhaite également contrôler du mieux possible sa masse salariale. Difficile donc d'imaginer une flopée de recrues au prix faramineux en juillet et en août, et il faudra logiquement faire des choix. Du moins, un choix. Et comme l'explique le quotidien AS, les Madrilènes ont tranché pour leur prochaine recrue star. Cet été, le Real Madrid se concentrera ainsi sur Kylian Mbappé, qui est l'objectif prioritaire pour ce mercato à venir. La décision est déjà prise, et Erling Haaland devra donc attendre l'été 2022 s'il souhaite revêtir la tunique blanche. Logiquement, ceci l'éloignerait un peu plus du Real Madrid, qui espère le recruter pour 75 millions d'euros dans un peu plus d'un an. Mais d'autres clubs peuvent ainsi entrer dans la danse d'ici là. Le média explique même qu'aujourd'hui, c'est Manchester City qui est en pole position dans ce dossier qui passionne les plus grosses écuries européennes, alors que l'autre club de Manchester, United, est aussi sur le coup. Florentino Pérez et compagnie vont donc devoir prier pour qu'Haaland ne quitte pas la Ruhr cet été et ainsi pouvoir passer à l'attaque en 2022. La décision va aussi être difficile pour le joueur, qui a fait du Real Madrid sa priorité. Mais peut-il se permettre de rester et de ne pas disputer la Ligue des Champions l'an prochain? Il va lui aussi devoir prendre une décision drastique...