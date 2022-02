Kylian Mbappé sort de son silence. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français de 23 ans est annoncé avec insistance au Real Madrid depuis de longs mois. L'été dernier, les Rouge et Bleu ont repoussé les avances des Merengue pour KM7, quitte à s'asseoir sur une indemnité de transfert conséquente pour un élément acheté 180 millions d'euros à l'AS Monaco en 2018. Plus récemment, de nombreux bruits de couloirs laissent entendre que l'international tricolore (53 capes, 24 buts) s'est déjà mis d'accord avec la Casa Blanca. D'autres avancent même qu'il a carrément signé son contrat en faveur du Real Madrid, que le Paris SG retrouvera dans moins de 10 jours (le 15 février, au Parc des Princes), en 8es de finale de la Ligue des Champions. De bonne humeur après le large succès des hommes de Mauricio Pochettino à Lille (5-1) dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a été invité à répondre à une question que toute la planète football se pose. Joueuse, la star parisienne a assuré que rien n'était acté pour son futur, insistant sur le fait qu'il était déterminé à éliminer de la course à la C1 son probable futur club dans les prochaines semaines. «Si la décision sur mon avenir est prise? Non. Le fait de jouer contre le Real change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Après, on verra ce qu'il se passera», a tout simplement lâché Kylian Mbappé au micro de Prime Video, quelques minutes après le coup de sifflet final à Pierre-Mauroy. Reste à savoir s'il dit la vérité, alors que le microcosme du ballon rond ne demande qu'à connaître la future destination du natif de Bondy.