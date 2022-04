Kylian Mbappé le sait, il tient la planète football en haleine. Encore plus que ses accélérations dévastatrices, c'est sa décision quant à son avenir que tout le monde attend, jour après jour. Les médias espagnols cherchent à interpréter le moindre signe, à travers une attitude ou un post sur les réseaux sociaux, dans l'espoir d'être les premiers à pouvoir annoncer le choix de l'international français. Mais son choix n'est toujours pas fait. Bien sûr, il y a une tendance: celle d'un départ. Moins élevé qu'il ne le fut ces derniers mois, le pourcentage de chances de voir Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain est toujours conséquent. Comment résister à l'appel du pied du Real Madrid, le club dont il rêve depuis petit? Mais la réalité de la situation n'est pas si simple. Car outre le Real Madrid, le PSG ne lâche pas l'affaire, et un troisième club, comme cela a été dit, est toujours en course. Il ne s'agit pas du FC Barcelone, pour lequel le joueur a fermé la porte. Le PSG a encore ses chances mais ce n'est pas une réunion qui fera pencher la balance en sa faveur. Les conditions souhaitées par Kylian Mbappé sont connues depuis longtemps par le club de la capitale. Si Mbappé laisse un espoir aux dirigeants parisiens, c'est au sujet de la réorganisation attendue, ou espérée, au sein du club, au niveau structurel notamment. Il a besoin de sentir des changements radicaux dans la structure du club, qui lui empêche de franchir le dernier palier, celui d'une victoire finale en Ligue des Champions. Déçu des éliminations prématurées de son club, il reste très attentif aux décisions qui seront prises par l'état-major du club. Le fait qu'un troisième club soit sérieusement entré dans la danse le pousse à véritablement prendre son temps, afin d'avoir tous les paramètres en sa possession. Surtout, il compte bien finir la saison avec Paris avant d'annoncer sa décision, comme il l'a souvent expliqué, et aucun accord n'a été établi avec qui que ce soit. Le Real Madrid et les médias espagnols vont donc devoir attendre encore un peu avant de célébrer l'éventuelle arrivée de l'attaquant français.