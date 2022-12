Avant un quart de finale à venir face à l'équipe de France samedi, Kylian Mbappé fait sérieusement trembler les médias en Angleterre. Mais dans le monde entier, les performances du prodige tricolore et des Bleus face à la Pologne (3-1) lors des 8es de finale dimanche ne sont pas passées inaperçues. Sans surprise, le talent de la star du Paris Saint-Germain, qui se trouve sous la lumière des projecteurs, fait tout simplement l'unanimité dans toute la planète. En Italie, les journaux sont ainsi dithyrambiques sur les Tricolores et surtout Mbappé. «Le Roi» pour le Corriere dello Sport, «un patron» et «un martien» pour La Gazzetta dello Sport ou encore «un phénomène» pour Tuttosport, le Champion du monde 2018 fait rêver. S'il doit partager la Une avec un Olivier Giroud record, Mbappé permet à «la France de foncer vers un second titre consécutif» pour le quotidien aux pages roses. Le ton est également similaire en Espagne avec AS qui considère Mbappé comme «le Roi du Qatar» et Marca qui juge que «personne n'est à sa hauteur» sur cette compétition. Avec un joueur «d'une autre galaxie», AS voit «une équipe de France qui peut tout gagner». Même son de cloche au Portugal, avec un résumé rapide pour Record: «Celui qui a Mbappé peut tout espérer». Et la presse européenne n'est pas la seule à être impressionnée... En Argentine, le quotidien Olé parle d'un Mbappé «intraitable». «Avec Mbappé à ce niveau, il est impossible que les Français ne recommencent pas à rêver», peut-on lire. Au Brésil, le média Globo estime que le natif de Paris place «la France en tête des favoris pour le titre» et voit une sélection «qui a dissipé tous les doutes» après les forfaits majeurs enregistrés (Paul Pogba, Ngolo Kanté, Karim Benzema) avant le début de la compétition. Les hommes de Didier Deschamps et surtout Mbappé ont une énorme cote!

8es de finale programme d'aujourd'hui

16h: Maroc - Espagne

20h: Portugal - Suisse