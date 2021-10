Kylian Mbappé et Lionel Messi ont sorti le PSG du piège RB Leipzig. Les 2 hommes se sont distingués en étant décisif, avec un but et une passe décisive pour Mbappé, et 2 buts pour Messi. De quoi augurer d'une relation technique toujours plus fluide dans le futur? «On s'est trouvé ce soir, c'était bien. Maintenant, Ney va revenir. Il faudra qu'on soit bien aussi tous les 3. On aura besoin des 3 et de tous les autres pour être performants.

Mais c'est facile de jouer avec Messi», a expliqué Kylian Mbappé au micro de RMC après la rencontre.