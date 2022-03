En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (23 ans, 24 matchs et 14 buts en L1 cette saison), courtisé par le Real Madrid, n'a pas encore pris la moindre décision pour son avenir. Toujours en discussions avec le vice-champion de France en titre concernant une prolongation, l'international français laisse bien la porte ouverte aux dirigeants parisiens pour deux raisons précises, d'après les informations du quotidien L'Equipe d'hier. Comme le natif de Bondy l'a laissé entendre samedi, l'homme aux 156 buts à Paris est sensible à la possibilité de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Edinson Cavani (200 buts). De plus, Mbappé se montre aussi touché par les nombreux messages déployés par les supporters pour le retenir. Par le passé, l'ex-Monégasque a parfois eu le sentiment que son investissement n'était pas reconnu à sa juste valeur avec une cote de popularité moins importante que certains de ses coéquipiers, comme Marquinhos ou Marco Verratti. L'affection du public francilien pourrait donc également impacter sa réflexion.