Alors que la presse espagnole a annoncé que Kylian Mbappé (23 ans, 36 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) pourrait s'engager prochainement avec le Real Madrid, l'ancien milieu madrilène Predrag Mijatovic a confirmé la tendance. Celui qui a occupé le poste de directeur sportif de la Casa Blanca entre 2006 et 2009, a indiqué que l'arrivée de l'attaquant français était en très bonne voie. «Selon les informations que j'ai pu obtenir, ils m'assurent que tout se passe bien et que Mbappé va jouer ici, a-t-il confié sur les ondes de la Cadena Ser. J'estime que ce sont des sources fiables, même si on sait tous que dans le football jamais rien n'est sûr à 100%. (...) Selon mes informations, tout est bouclé.»