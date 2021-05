Le rappel surprise de Karim Benzema bouleverse totalement la hiérarchie et les habitudes de l'équipe de France: entre vie de groupe et composition d'équipe, les Bleus vont devoir s'adapter au retour de l'attaquant-star, officialisé mardi, voire changer de visage d'ici l'Euro (11 juin-11 juillet). Un attaquant, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, ne vient pas en sélection pour faire de la figuration, surtout pas après deux dernières saisons au plus haut niveau. Sur ses 81 sélections, Benzema a été titulaire 59 fois et son rendement actuel ne risque pas de lui faire espérer autre chose qu'une place dans le onze de départ de Didier Deschamps. Pour s'assurer une place dans le onze, il faudra néanmoins déloger Olivier Giroud, l'avant-centre de base du système Deschamps, ou prendre le fauteuil d'un autre attaquant, comme Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé. «Il y a beaucoup de joueurs offensifs, car déjà je les aime bien, et je sais trop bien que c'est là qu'on fera la différence. Mais je ne vais pas les accumuler, il y aura des équilibres à trouver», a concédé Deschamps. L'hypothèse d'une association avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sur le front de l'attaque fait désormais saliver les supporters. L'option Benzema, avant-centre fiable pour concrétiser les actions et très utile pour les construire, offre un atout non négligeable à Deschamps. Mais le «triangle d'or», comme le surnomme le quotidien L'Equipe, sera-t-il complémentaire? En tant qu'avant-centre, le Madrilène risque de compliquer le recentrage de Mbappé, à moins que les deux hommes n'évoluent ensemble en pointe. «Griezmann, je pense, a besoin d'un Giroud, d'un mec devant lui. Griezmann a son intelligence dans l'opportunisme. Ce ne sont pas les mêmes buteurs, mais ils sont complètement complémentaires», expliquait récemment Michel Platini à l'AFP. Benzema lui-même l'avait convenu, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux en mars 2020. «Si on parle de style de jeu, le sien (Giroud) convient bien à l'équipe de France (...) parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides ou tournent autour de l'avant-centre», avait glissé l'ancien Lyonnais. La complicité à venir avec Mbappé, elle, ne fait aucun doute: au vu des échanges de mardi soir entre les deux hommes sur les réseaux sociaux - Mbappé a publié un montage photo les montrant tous deux sous le maillot bleu -, ils ont hâte de jouer ensemble.