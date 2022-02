Un match dure 90 minutes, minimum. Au terme d'un match globalement moyen, Rennes s'était fait punir à l'approche du temps additionnel par le Paris Saint-Germain (1-0), vendredi, par l'inévitable Kylian Mbappé

(23 ans). Quatre jours plus tard, l'attaquant français a refait le coup, contre le Real Madrid (1-0), cette fois-ci, pour mettre son équipe sur les bons rails en vue du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un but à la 93' qui a fait chavirer le Parc des Princes.

Avant cette réalisation de grande classe, sur laquelle le Champion du monde tricolore a cassé les reins d'Eder Militao et Lucas Vazquez pour tromper Thibaut Courtois d'un plat du pied entre ses jambes, les Merengue avaient déjà terriblement souffert sur chacune des prises de balle du numéro 7 parisien. Cela avait commencé par un rush incisif sur le côté gauche pour éliminer la défense madrilène et servir Angel Di Maria d'un centre rasant du pied gauche, mal exploité par l'ailier argentin, imprécis sur sa reprise au point de penalty.

Systématiquement dangereux avec le ballon et sur ses appels de balle, Mbappé a d'ailleurs fait vivre un calvaire à Daniel Carvajal. Il a fallu un énorme arrêt du gardien belge en première période pour éviter l'ouverture du score après avoir faussé compagnie au latéral droit espagnol, contraint de le faucher dans la surface sur une accélération terrible qui a amené le penalty raté par Lionel Messi à l'heure de jeu. Sans un autre sauvetage de Courtois sur une frappe en pivot et un tir qui a flirté avec son poteau, Mbappé aurait pu débloquer la marque beaucoup plus tôt. Au-delà de cette performance pleine sur le terrain, c'est aussi son attitude derrière les micros qui a été exemplaire.

Conscient du contexte pesant de cette rencontre, puisqu'il est annoncé avec insistance au sein de la Maison blanche au terme de son contrat en juin prochain, Mbappé a rappelé sa détermination sans faille. «J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un peu tout ou parle pour ne rien dire....

La vérité, c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe», a souligné l'ancien joueur de Monaco pour RMC Sport. «Je l'ai dit en interview, il y a une semaine ou deux. Mais le dire c'est quelque chose. Là, je l'ai montré avec des actes.

Il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain», a rajouté Mbappé, qui a insisté sur sa volonté de bien faire contre le Real.

«On ne pèse pas une décision sur un match. Si vous voulez que je vous réponde que je savais que je jouais dans une grande équipe, je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde.» La perfection, ou presque.