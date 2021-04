Kylian Mbappé traverse une période un peu moins faste sur les rectangles verts. Cela ne l'empêche pas de cumuler 32 buts depuis le début de la saison (en 43 matchs toutes compétitions confondues, PSG et Equipe de France cumulés). La fatigue, un manque de préparation, un changement d'entraîneurs, un avenir en question, les raisons qui peuvent expliquer cet état de forme relatif sont nombreuses. L'attaquant ne s'en était d'ailleurs pas caché après son triplé contre le Barça en Ligue des Champions. Celui à qui «on ne parle pas d'âge» n'est pas du genre à se cacher, bien au contraire, même s'il s'est plaint de son traitement médiatique dans des déclarations à RTL cette semaine qui ont fait du bruit. Cette nouvelle intervention aussi risque de faire parler. Dans un entretien à paraître dans sa totalité, aujourd'hui, sur RMC Sport, mais dont certains extraits sont déjà sortis, le Champion du monde évoque le rapport à l'ego. «À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j'ai joué sur des terrains où il y avait Messi et Cristiano. Ce sont de meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur parce que comme ça, tu ne te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Bien sûr, parfois les gens ne comprennent pas parce que je pense qu'il y a peut-être aussi cette barrière qui est créée par rapport à ce sujet-là, où l'on n'explique pas vraiment ce qu'est l'ego.» L'attaquant est souvent la cible des critiques sur le terrain mais aussi en dehors. On lui reproche de surjouer, de privilégier l'option personnelle plutôt que collective, d'exprimer un body-langage pas toujours positif, en d'autres termes: de «faire sa star». «Pour les gens, l'ego c'est juste ne pas donner un penalty à un copain, avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale, pour qui ce sujet ne doit plus être tabou. Ce n'est pas que ça, c'est aussi dans la préparation. C'est quelque chose de personnel, se surpasser, c'est bien au-delà de ce truc superficiel de dire «moi je, moi je». Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça», assume le joueur de 21 ans. Selon lui, cette attitude se justifie par son statut.