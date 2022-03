Jesse Marsch est le nouveau manager de Leeds. Il succède à Marcelo Bielsa. Il aura la lourde tâche d'éviter à son nouveau club une relégation en Championship. Pour le site officiel de Leeds, Jesse Marsch a livré ses premières impressions. Le nouveau coach des Peacocks, qui prend la succession de Marcelo Bielsa limogé, se dit satisfait de la manière dont les joueurs se comportent lors des matchs qu'il a étudiés avant son arrivée: «Cette mentalité et cet état d'esprit de jouer pour les fans, de se battre pour les fans et de se battre les uns pour les autres est ce que j'aime, en tant que manager, c'est ce que j'identifie, une équipe qui a du coeur, de la passion et joue les unes pour les autres avec tout ce qu'elles ont. Mon style de jeu, mon agressivité et le désir que j'ai pour les équipes d'être intensif, de courir et de rendre les choses difficiles pour l'adversaire correspondent à ce qui se fait ici depuis 3 ans et demi», explique l'ancien coach du RB Leipzig.