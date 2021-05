Lors de la victoire du Real Madrid face à Grenade (4-1) jeudi en Liga, le latéral gauche Marcelo (33 ans, 15 matchs en Liga cette saison) ne figurait pas dans le groupe des Merengue. Pour expliquer cette absence, le média Goal a annoncé un clash entre le Brésilien et l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. Une version très rapidement démentie par le technicien français.

«Il a ressenti une gêne et on ne voulait pas prendre de risque, c'est tout. Miguel a très bien joué ce poste», a répondu Zidane en conférence de presse. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Luka Modric, le jeune Miguel Gutierrez a été effectivement à la hauteur pour compenser les absences de Ferland Mendy et donc de Marcelo.