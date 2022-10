Le vététiste Abderrahmane Mansouri, sociétaire du MC Alger, a remporté le championnat d'Algérie de VTT Xco, disputé samedi au plateau de «Lalla Setti» de Tlemcen. Abderrahmane Mansouri a dominé cette épreuve sur une distance de 33,6 km avec un chrono de (1h 33mn, 21») devant Wassim Kerioui, de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) (1h41mn,59») et Derkaoui Abdessamed du club VTT Tlemcen en (1h42mn 38»). Chez les juniors, qui ont parcouru la distance de 24 km, la première place est revenue à Rechrache Abderrahim, du Cyclo-Bône Club (Annaba), suivi de Khellaf Oussama, du NRB Dély Ibrahim (Alger) et Touam Mohamed du club de Birkhadem (Alger). En cadets, sur une distance de 14,4 km, la victoire est revenue au jeune vététiste Riahi Anes du club VTT Tlemcen qui a remporté l'épreuve devant Kaïs Bendiab du Cyclo-Bône Club (Annaba) et Mohamed Amine Hamza du NRB Dély Brahim.

En seniors dames sur la distance de 15,2 kilomètres, la première place a été remportée par Yasmine El Meddah du NR Dély Ibrahim, alors que chez les cadettes et juniors filles, sur une distance de 9,6 km, les titres ont été remportés par Fatima Serine Houmel du NR Dély Brahim en cadettes et Kaïs Slimane Farah du VTT Tlemcen en juniors.