A l'image de Liverpool, Sadio Mané (29 ans, 31 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) n'a plus l'efficacité de ces dernières années. Un phénomène inexplicable pour l'attaquant des Reds, qui traverse le moment le plus difficile de sa carrière. «Cette année, c'est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître», a confié le Sénégalais à Canal+. «Si on me demandait ce qu'il se passe, j'aurais du mal à répondre. (...) Sur tous les plans, physiquement, mentalement... J'ai même été voir des diététiciens, j'ai fait des tests sur mon corps pour savoir si je mange bien, pour savoir si je dois tout changer. Mais on a vu que tout était nickel. Il y a des hauts et des bas, il faut juste continuer à bosser. Avec le temps, ça va passer.» En attendant, le champion en titre risque de terminer hors du top 4 en Premier League.