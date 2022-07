Il avait tenu absolument à venir assister à la cérémonie alors que le Bayern Munich ne souhaitait pas le voir quitter le stage de pré saison à Washington. Pourtant après avoir affronté et dominé DC United, ce mercredi soir, l'international sénégalais a obtenu gain de cause et s'est envolé dans la foulée pour Rabat, lieu de cette cérémonie des CAF Awards. Et cette détermination devait donner aux spectateurs un petit indice sur le vainqueur puisque les deux autres finalistes Mohamed Salah et son compatriote Édouard Mendy ne s'étaient pas déplacés. Mais voilà, ce jeudi soir, au Centre technique Mohammed VI, la star de 30 ans a obtenu son deuxième trophée de meilleur Joueur africain de l'année de sa carrière (après 2019). Trois ans donc entre la première et la deuxième récompense, mais c'est bien avec le statut de «tenant du titre» que Sadio Mané s'est présenté devant le public. Car après 2019, les deux éditions suivantes avaient été annulées en raison de la crise sanitaire. Si Édouard Mendy méritait certainement la récompense la saison dernière avec son succès en Ligue des Champions, cette année, personne ne pouvait voler la distinction à Sadio Mané. Le nouvel attaquant du Bayern Munich a marché sur l'eau toute l'année aussi bien en club qu'en sélection et dans les compétitions les plus importantes. Pas pour rien, s'il a longtemps été considéré comme un rival sérieux à Karim Benzema dans la course au Ballon d'or. Décisif en Championnat, SM10 l'a surtout été dans les moments décisifs dans la course au titre ou en Ligue des Champions en étant l'élément offensif des Reds le plus régulier de la saison (23 buts, 5 passes décisives avec Liverpool). Quand Mohamed Salah avait eu un coup de moins bien en janvier, c'est bien Mané qui a répondu aux attentes de son entraîneur. Mais ce nouveau sacre récompense surtout la CAN remportée par le Sénégal. Auteur du penalty victorieux en finale, Sadio Mané n'a cessé de porter les siens dans la compétition. En témoigne ses 3 buts et 2 passes décisives, mais aussi sa mentalité comme lorsqu'il débloquait la situation face au Cap-Vert en huitièmes de finale alors qu'il souffrait d'un léger traumatisme crânien après un violent choc. Pour bon nombre d'observateurs, ce titre continental est associé à Sadio Mané. Alors que le pays n'avait jamais remporté une seule CAN, SM10 restera le premier joueur à avoir offert la gloire à son pays. Et il le disait lui-même en février dernier. «J'ai gagné la Ligue des Champions et quelques autres trophées, mais celui-ci est le plus important pour moi. C'est plus important pour moi.» Cerise sur le gâteau, Sadio Mané a aussi offert la qualification au Mondial 2022 en transformant le penalty décisif lors des barrages face à l'Égypte de Mohammed Salah. L'Égyptien termine d'ailleurs deuxième de ces CAF Awards 2022. Comme un symbole, après avoir perdu la finale de CAN face à Mané et avoir vu son rêve de disputer une nouvelle Coupe du monde s'envoler. Mais cette année était définitivement celle de Sadio Mané. L'international sénégalais aura d'ailleurs connu un été riche en émotion avec ce trophée et son transfert au Bayern Munich.