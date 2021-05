Le geste est furtif mais semble signficatif. Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de Manchester United (4-2) jeudi, Sadio Mané a refusé de checker son entraîneur Jürgen Klopp sur la pelouse d'Old Trafford, alors que celui-ci faisait le tour pour féliciter ses joueurs. Sur l'angle capté par Sky Sports, on constate la mine énervée de l'attaquant sénégalais, qui fait non de la tête en voyant la main tendue du technicien des Reds, qui venait de saluer Scott McTominay. L'ancien joueur de Southampton ne s'est pas arrêté, continuant sa marche rapide vers les vestiaires. Interrogé par la chaîne anglaise, Jürgen Klopp sourit: «Il n'y a pas de problème. J'ai pris une décision tardivement mercredi, à l'entraînement, celle de mettre Diogo (Jota). Les gars sont habitués à recevoir des explications d'habitude, mais il n'y avait pas assez de temps pour cela. C'est tout. Mais tout va bien.» Diogo Jota, qui a d'ailleurs marqué, a été préféré à Sadio Mané au coup d'envoi. Ce dernier traverse des semaines compliquées et confiait récemment à Canal+ vivre la «pire saison» de sa carrière.