Après avoir trouvé un accord avec Sadio Mané (30 ans, 34 matchs et 16 buts en Premier League cette saison), le Bayern Munich est parvenu à convaincre Liverpool de lui vendre l'ailier sénégalais, en fin de contrat dans un an. Le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a confirmé vendredi l'arrivée imminente de l'ancien Messin. Samedi, le journaliste Fabrizio Romano indique que le Lion est attendu demain en Allemagne pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 3 ans. Selon la même source, le montant de la transaction s'élève finalement à 32 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. L'un des gros transferts de l'été!