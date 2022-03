En dépit d'une élimination précoce à la dernière CAN, l'équipe d'Algérie reste toujours l'une des meilleures nations de football aux yeux de certains avertis du sport roi. Cette fois-ci, c'est Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie qui est admiratif des Fennecs. Restés invincibles 35 matchs durant, les Fennecs ont vu leur série s'arrêter à la dernière CAN. En poursuivant cette série, les Algériens auraient pu battre le record d'invincibilité détenu par l'Italie de Roberto Mancini, qui a même déclaré toute sa flamme aux Verts. «L'Algérie est une grande nation du foot, j'avais peur qu'il batte notre série d'invicibilité, les records sont faits pour être battus», a déclaré le technicien italien. Après une série de 35 matchs sans défaite, l'équipe dirigée par Djamel Belmadi a vu son élan arrêté par la Guinée équatoriale à la CAN passée. Le score à l'arrivée était de 1-0, le même score par lequel ils avaient été battus par le Bénin 3 ans plus tôt.