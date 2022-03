Manchester United a subi une véritable humiliation sur la pelouse de Manchester City (1-4) en Premier League. Forfait pour ce derby en raison d'une blessure à la hanche, l'attaquant des Red Devils Cristiano Ronaldo fait tout de même l'objet d'une polémique. Cristiano Ronaldo reçoit des critiques à MU. Manchester United a reçu une véritable leçon! Lors du derby dimanche en Premier League, les hommes de Ralf Rangnick ont été humiliés sur le terrain de Manchester City (1-4) avec une impuissance évidente en seconde période. Dans le dur, ces dernières semaines (1 but sur les 8 derniers matchs en championnat), l'attaquant des Red Devils, Cristiano Ronaldo, n'a pas participé au naufrage de son équipe en raison d'une blessure à la hanche.

Forfait pour cette rencontre, l'international portugais n'était même pas présent à l'Etihad Stadium. D'après les informations du média The Athletic, le joueur de 37 ans a profité de cette blessure pour réaliser un voyage personnel au Portugal. Par rapport aux règles imposées aux joueurs blessés à MU, le Lusitanien n'avait pas l'obligation d'être présent dans les tribunes pour assister à cette partie. Et pourtant, son absence ne passe visiblement pas... En effet, au sein du vestiaire mancunien, cette attitude du Lusitanien n'a vraiment pas été appréciée. Pour plusieurs membres du club anglais, Ronaldo, en tant que cadre, aurait dû faire le déplacement avec ses partenaires pour les soutenir dans ce match très important. Avec son expérience dans les grands rendez-vous, le natif de Funchal aurait ainsi pu aider ses coéquipiers à mieux négocier ce choc face aux Citizens. Une nouvelle histoire dans une saison décidément compliquée pour Ronaldo. De retour depuis l'été dernier, l'ancien joueur du Real Madrid présente des statistiques honorables (15 buts et 3 passes décisives), mais a du mal à surnager dans le collectif défaillant de MU. Même en dehors du terrain, le quintuple Ballon d'or ne parvient pas à faire l'unanimité au sein du groupe et connaît même des tensions avec Rangnick. Avec le sprint final à venir en Ligue des Champions et en Premier League, Ronaldo reste attendu au tournant...