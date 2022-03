Toujours en quête d'un remplaçant à Ralf Rangnick, l'entraîneur de l'équipe première, les dirigeants de Manchester United multiplieraient les pistes. En effet, de nombreux noms sont liés aux Red Devils, comme Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel ou plus récemment Julen Lopetegui. Néanmoins, la priorité des Mancuniens serait ailleurs finalement. Il s'agirait d'Erik Ten Hag, le coach de l'Ajax Amsterdam, qui n'a plus qu'un an de contrat. Le technicien hollandais, âgé de 52 ans, aurait même déjà rencontré la direction du club anglais et se serait renseigné sur le budget transfert notamment. Le journaliste Fabrizio Romano croit même savoir que les dirigeants d'United aimeraient avoir boucler ce dossier d'ici trois semaines maximum.