Interrogé par DAZN en marge de la rencontre face au Genoa, Paolo Maldini est revenu sur les informations faisant état de négociations en cours pour le rachat de l'AC Milan avec un investisseur basé à Bahreïn. Paolo Maldini, dirigeant emblématique de l'AC Milan, a jugé «normal» que le club puisse être vendu tout en assurant ignorer «quand» cela pourrait intervenir, alors que plusieurs médias évoquent des négociations en cours avec un investisseur basé à Bahreïn. Selon le quotidien sportif français L'Equipe, des négociations seraient bien avancées avec le fonds Investcorp, créé en 1982 pour gérer des investissements de «familles du Moyen-Orient», informations également relayées par plusieurs médias italiens.

«Il est normal qu'il puisse y avoir une vente dans l'avenir de l'AC Milan». L'AC Milan et Investcorp, contactés, n'ont souhaité faire aucun commentaire officiel. «Il est normal qu'il puisse y avoir une vente dans l'avenir de l'AC Milan», a estimé dans la soirée Paulo Maldini, ex-joueur vedette et désormais directeur sportif des Rossoneri, interrogé sur DAZN avant le match contre le Genoa. «Mais quand? Sincèrement, je ne le sais pas», a ajouté Maldini, invitant les dirigeants et les joueurs à rester concentrés sur le championnat et la coupe d'Italie, dont Milan jouera mardi la demi-finale retour contre l'Inter Milan. Vendu en 2017 par Silvio Berlusconi à un homme d'affaires chinois, Li Yonghong, Milan est détenu depuis 2018 par un autre fonds d'investissement, l'américain Elliott. Après quelques années difficiles, l'AC Milan, engagé dans la lutte pour le titre en Série A, a retrouvé la Ligue des Champions cette saison et est en train de travailler avec l'Inter Milan à la construction d'un nouveau stade commun pour accroître les revenus de billetterie des deux clubs.