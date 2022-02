L'arbitrage ne provoque pas seulement des polémiques en France. Vendredi, l'AC Milan a été accroché par l'Udinese (1-1) en Série A. Mais l'actuel leader du championnat italien déplore le but accordé à Destiny Udogie, coupable d'une main pour propulser le ballon au fond des filets. Un geste qui n'a pas été signalé par la VAR pour la plus grande colère du directeur technique milanais Paolo Maldini. «La VAR sert à enlever les doutes, mais quand elle est utilisée comme ça, elle ne sert à rien! Les décideurs doivent connaître et comprendre le foot. Je tiens aussi à dire que Milan est premier au classement, on ne peut pas toujours avoir un arbitre débutant. Je connais bien la pression de San Siro, j'y suis passé aussi. Ce n'est pas facile d'arbitrer ici. L'arbitre a fait des erreurs et on a joué très peu», a regretté l'ancien défenseur pour Milan TV.