L'Equipe nationale de volley-ball dames est en stage de préparation depuis hier. Dans une liste signée par le directeur technique national, Salim Achouri, 42 joueuses ont été retenues pour ce regroupement qui s'étalera jusqu'au 9 du mois en cours, au centre de Souidania. À la lecture de cette liste, le plus surprenant reste incontestablement l'absence de la «libero» du GS Pétroliers, Salima Hammouche. Disposant du meilleur palmarès des joueuses actuelles en Algérie sur le plan collectif, avec des titres à la pelle raflés avec son club formateur l'ASW Béjaïa, puis le GSP ainsi qu'en Equipe nationale, elle domine aussi ses paires au plan individuel, avec le titre de la meilleure libero-africaine et arabe à 4 reprises (2007, 2012, 2019 et 2020). La joueuse de 36 ans a pris part à plusieurs compétitions internationales avec l'EN, entre autres, les Jeux méditerranéens de Pescara en 2009, le Championnat du monde 2010 et les jeux Olympiques 2012. Des indiscrétions arguent cette mise à l'écart par le fait qu'on cherche à rajeunir cette équipe nationale. Mais cet avis n'est pas partagé par la majorité, dit-on, puisque avec son expérience, savoir-faire et la forme qu'elle garde encore après tant d'années d'exercice, Hammouche servira, sans nul doute, d'atout majeur dans cette quête de lancer une jeune et fougueuse Equipe nationale dames. Entre les avis des uns et ceux des autres, on laisse entendre qu'un règlement de compte serait derrière cette mise à l'écart. Ce qui serait dommage!