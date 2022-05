Les négociations entre les deux parties durent depuis quelques mois et elles sont maintenant proches d'un accord potentiel. Cependant, elles n'ont pas encore trouvé d'accord sur la partie financière du nouveau contrat du milieu de terrain. Les Blaugrana traversent toujours une période financière difficile. C'est précisément leur argument dans les discussions avec De la Pena, car ils estiment que Gavi n'a encore que 17 ans et qu'il gagnera un salaire plus élevé à l'avenir. De son côté, l'agent de Gavi fait valoir que, malgré son jeune âge, il est déjà un international espagnol et qu'il devrait être présent à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cependant, la réunion de vendredi a été positive puisque les deux parties ont fait un grand pas vers un accord potentiel. Le plus important est que le FC Barcelone et Gavi souhaitent tous deux poursuivre leur partenariat.