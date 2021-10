Ses performances des derniers mois lui valent d'être parmi les favoris pour l'obtention du prochain Ballon d'or, et Karim Benzema a peut-être pris une petite longueur d'avance avec sa victoire avec l'Equipe de France en Ligue des nations, et son but incroyable face à l'Espagne qui a permis aux Bleus de se relancer. L'attaquant du Real Madrid, en tout cas, recueille beaucoup de suffrages, ces derniers temps, et Riyad Mahrez a également livré ses compliments à l'attaquant madrilène. Dans le cadre d'un Live sur Instagram, Riyad Mahrez a, en effet, été interrogé sur sa vision au sujet de Benzema. Et l'ailier de Manchester City n'a pas retenu ses compliments. «Il n'y a pas besoin de mots. C'est une carrière incroyable. Rester 10 ou 11 ans, comme numéro 9 du Real Madrid, c'est très difficile. Il le mérite et je suis heureux pour lui. Il peut encore marquer beaucoup de buts et rester au top, encore longtemps», assure Mahrez. Outre, de nombreuses stars de football, dont des joueurs et entraîneurs, expriment leur soutien à Benzema. Parmi ces stars, il y a l'ex-international français, Zinedine Zidane, son ancien entraîneur au Real. «Zizou» défend la candidature de son ancien compatriote. «J'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner. Il s'associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain», détaille Zidane, en ajoutant: «On a un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d'or. Un joueur incroyable.» Sur un autre volet, et concernant l'affaire Benjamin Mendy, le défenseur français de Manchester City, toujours incarcéré après les accusations de viols et d'agressions sexuelles à son égard, ses coéquipiers Jack Grealish et Riyad Mahrez pourraient bientôt être entendus comme témoins par les autorités britanniques, selon la presse locale. Aucune charge, ni suspicion ne pèsent, cependant, sur les internationaux anglais et algérien. Tous deux n'étaient pas présents chez Mendy au moment des faits. «Ils se sont vus à un endroit, avant de bouger dans plusieurs autres. Mais Grealish et Mahrez ne sont pas retournés dans la maison de Mendy ce soir-là», a assuré une source à la presse britannique.