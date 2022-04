Même Chelsea serait sur les traces du capitaine algérien, à cause du potentiel départ des attaquants des Blues, Timo Werner et Romelu Lukaku.

Auteur de très bonnes prestations en Europe, Riyad Mahrez est dans le viseur de plusieurs géants du continent. Malgré la cruelle disqualification de la Coupe du monde, un fameux club souhaiterait coûte que coûte intégrer le Fennec dans ses rangs. Le site anglais Football London a révélé qu'un grand club espagnol désire bénéficier des services de Riyad Mahrez. En effet, il s'agit du FC Barcelone, qui pourrait bien mettre le paquet pour l'international algérien d'ici le prochain Mercato d'été. Le club de Chelsea n'étant pas autorisé à contracter de nouveaux joueurs cet été, les Catalans pourraient bien sauter sur l'occasion afin de faire jouer Mahrez sous les couleurs du club espagnol. Selon la même source, Chelsea aurait désespérément besoin de Riyad Mahrez, à cause du potentiel départ des attaquants des Blues Timo Werner et Romelu Lukaku. Pour rappel, le Barca et Chelsea ne sont pas les seules équipes sur les traces de la star algérienne. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont aussi sur la même voie. L'homme fort de Pep Guardiola pourrait-il changer d'air en direction d'un autre géant européen?