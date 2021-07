Un temps annoncé sur le départ, Riyad Mahrez devrait finalement recevoir une offre de prolongation de contrat de la part de Manchester City dans les prochains jours. Déterminant cette saison dans la course au titre de champion d'Angleterre, l'international algérien s'est également illustré en Ligue des Champions avec notamment 3 buts en 2 matchs face au Paris Saint-Germain. En finale, il a bien failli tromper Edouard Mendy d'une reprise du pied droit qui a rasé la barre transversale de l'ancien Rennais. Manchester City s'est finalement incliné sur le score de 1-0, face à Chelsea et devra retenter sa chance, la saison prochaine, pour décrocher la première C1 de son histoire. Un périple auquel devrait donc prendre part Riyad Mahrez, à en croire les informations du Daily Mail. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l'ailier de 30 ans devrait finalement prolonger son contrat avec les Sky Blues dans les jours à venir. Il recevra au passage une belle augmentation de salaire, symbole de la confiance que lui porte Pep Guardiola. Et à en croire les informations de Diario Gol, Mahrez pourrait avoir à ses côtés Karim Benzema. Quelques semaines après la désillusion contre la Suisse à l'Euro, l'attaquant français a encore un an de contrat à la Maison Blanche et semblerait proche de prolonger avec le club. Mais un problème arriverait au sujet de son avenir. Il y aurait un élément perturbateur qui empêcherait l'officialisation d'une prolongation du joueur. Manchester City rentrerait dans la danse pour enrôler l'attaquant des Bleus. Les Anglais à l'abordage pour la signature de Benzema. Diario Gol annonce que Manchester City aimerait recruter l'international français et que les dirigeants mancuniens jetteraient leur dévolu sur le joueur afin de pallier le départ de Sergio Agüero parti au Barça. D'ailleurs, ils auraient déjà entamé des discussions pour obtenir la signature de Benzema. En effet, une offre très intéressante aurait été mise sur la table avec un salaire colossal qui pourrait faire flancher le joueur. Sans oublier la perspective d'évoluer avec Mahrez. Avec cette offensive très alléchante, City ruinerait les espoirs d'une prolongation de Benzema au Real. R. S.