Sauf surprise de dernière minute, Riyad Mahrez va prolonger de 2 ans son contrat avec le club champion d'Angleterre en titre, Manchester City. C'est ce qu'annonce L'Équipe.

Le capitaine de la sélection algérienne a, à chaque mercato, suscité la convoitise de plusieurs clubs européens huppés. Et lors du mercato actuel, il se trouve que l'attaquant algérien est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, à l'image du Real Madrid ou du Paris-Saint-Germain. Mais aux dernières nouvelles, l'enfant de Sarcelles (Banlieue de Paris) veut la stabilité puisque le journal français croit savoir que l'ailier algérien devrait bien renouveler son contrat avec City, qui reste valable actuellement jusqu'à l'été 2023. Et donc, l'ancien Havrais devrait parapher en effet un nouveau bail, d'une durée de 2 ans, et qui le liera aux Skyblues jusqu'en 2025. Mais certains fans de l'international algérien se demandent pourquoi son club veut-il qu'il prolonge son contrat? Ceux qui suivent bien la Premier League anglaise savent que le départ très attendu de l'international anglais, Raheem Sterling, qui devrait bientôt rejoindre le FC Chelsea, a fait bien réfléchir les responsables des Citizens pour faire le forcing afin de prolonger le contrat de l'international algérien, qui a réalisé une bonne saison avant sa dernière blessure. Et en bons gestionnaires, les responsables de City ont finalement changé d'avis et décidé de le prolonger, et dès maintenant.

Cela se passe au moment où le joueur concerné reste toujours muet, lui qui a terminé la saison comme meilleur buteur de Manchester City avec un total de 24 buts marqués en 47 matchs toutes compétitions confondues. Le capitaine des Verts pourra former un duo redoutable avec Erling Haaland à la rentrée. D'autre part et sur le plan financier, il est tout aussi important de noter que Mahrez touche actuellement près de 7,3 millions d'euros par an. Et nul doute qu'il devrait conserver le même salaire après son prolongement, lui qu'on considère comme le 8e joueur le mieux payé de l'effectif mancunien. À titre illustratif, et selon la presse anglaise, le milieu de terrain international belge, Kevin De Bruyne, touche trois fois plus, avec des émoluments qui sont à hauteur de 23,5 millions d'euros. Arrivé en 2018 à Manchester City, en provenance de Leicester City, Mahrez avait coûté à l'époque 67 millions d'euros. Depuis, il a pris part à 189 matchs sous la direction du coach Pep Guardiola, signant au passage 63 buts et délivrant 43 passes décisives. Il a aussi enrichi son palmarès avec trois titres de champion d'Angleterre. En sélection nationale, et au mois de mai dernier, Mahrez avait déclaré forfait pour le stage de l'Équipe nationale. Le capitaine des Verts, qui venait alors juste d'être champion d'Angleterre avec Manchester City a été dispensé des deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN-2023 contre l'Ouganda, le 4 juin et la Tanzanie le 8 du même mois. Officiellement, Riyad Mahrez serait blessé. C'est du moins la version qu'a exposée la FAF.