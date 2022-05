Manchester City, où évolue l'ailier international algérien Riyad Mahrez, a remporté au bout d'un finish haletant, le titre de champion d'Angleterre 2021-2022, grâce à sa victoire dimanche à domicile face à Aston Villa (3-2), dans le cadre de la 38e et dernière journée de la Premier league anglaise de football. Mené au score (2-0) jusqu'au dernier quart d'heure de la partie, Man City a retrouvé des ressources pour réaliser la remontada, en renversant la vapeur grâce à un doublé de Gundogan (76e, 81e) et Rodri (78e). Titularisé par l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, Mahrez a cédé sa place en seconde période (56e), à son coéquipier Raheem Sterling. Manchester City termine la saison avec un point d'avance sur Liverpool, qui se tourne désormais vers sa finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, samedi prochain. Liverpool s'est imposé à la maison face à Wolverhampton (3-1), et termine la saison à la deuxième place. Il s'agit du 8e titre de champion pour Man City et le deuxième consécutif (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022). «C'est la force des grands. On méritait d'aller en finale de la Ligue des Champions (élimination en demi-finales contre le Real Madrid, 4-3, 1-3 ap), mais c'est le football. Là où on voit qu'on est une très, très grande équipe, c'est qu'on ne s'est pas écroulé ensuite. Et là, contre Villa, on est mené 0-2, on revient et on gagne! À Liverpool, je sais qu'ils nous détestent, mais ils nous tirent vers le haut et on les tire vers le haut. Et on sera encore présent l'année prochaine...», a prévenu Mahrez dans des propos relayés par L'Équipe. Pour sa part, l'entraîneur Pep Guardiola a déclaré que son équipe était désormais des «légendes» après avoir remporté un nouveau titre de Premier League de manière spectaculaire, tout en faisant l'éloge de Liverpool après une nouvelle lutte acharnée pour le titre: «Le dernier match est toujours spécial, il y a beaucoup d'émotion. Aston Villa a tout donné mais le premier but a tout changé. Nous devions le gérer. Nous sommes des légendes. Quand vous gagnez la Premier League dans ce pays quatre fois en cinq saisons, c'est parce que ces gars-là sont tellement, tellement spéciaux. On se souviendra de nous.» Et d'ajouter: «Gagner à la maison devant notre peuple, c'est ce qu'il y a de mieux. Dès que nous avons égalisé, nous avons eu le sentiment que nous avions la possibilité de marquer le troisième but, a enchéri l'entraîneur catalan, avant de rendre hommage aux Reds. L'ampleur de l'exploit est liée à l'ampleur de notre rival et je n'ai jamais vu une équipe comme Liverpool de ma vie. Félicitations à Liverpool. Ils nous ont rendus meilleurs chaque semaine.» Mahrez (31 ans), qui avait rejoint le club mancunien en 2018 en provenance de Leicester City, remporte ainsi le quatrième titre de champion d'Angleterre de sa carrière, après une première consécration sous les couleurs de Leicester City en 2016.