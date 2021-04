Contre Manchester City en Ligue des Champions ce soir à 20h, le PSG devra se méfier, notamment d'un natif de la région parisienne qui a confié être supporter de l'O Marseille: Riyad Mahrez. Le natif de Sarcelles va faire son retour chez lui en cette soirée. Le joueur formé au Havre et qui a ensuite percé du côté de Leicester, avec Ngolo Kanté, notamment avant d'être recruté par les Citizens, sera l'un des poisons à surveiller de près pour les Parisiens. Et après avoir brillé contre l'OM en phase de poules, Riyad Mahrez compte bien en faire de même contre le PSG, alors que sa famille et ses proches devraient suivre le match avec attention. D'autant que certains seront sûrement pour le club de la capitale. Reste que l'international algérien, champion d'Afrique en titre avec les Fennecs, ne fera pas de cadeau à Paris. Car s'il a récemment confié à Canal+ qu'il n'excluait pas d'y jouer un jour, il a rappelé qu'il était fan de l'Olympique de Marseille étant petit. «C'est vrai que j'étais un supporter de Marseille quand j'étais petit, avait-il rappelé à l'automne dernier. Après si le PSG... ce n'est pas d'actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c'est ma ville. Je suis né et j'ai grandi à Paris. On ne sait jamais.» L'an dernier, lors d'un live Instagram avec le journaliste Smaïl Bouabdellah, il avait expliqué qu'il aurait pu jouer pour le club phocéen. «Je suis parti faire des essais à Marseille, avait-il raconté. J'étais très content parce qu'avant, mon club de coeur, c'était Marseille. J'aimais bien le PSG, parce que c'est ma ville mais Marseille, je voulais trop aller là-bas (...) Je vais à Marseille. Je m'entraîne, je me rappelle, le coach de la CFA, c'était Franck Passi. (José) Anigo est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau, il m'a dit: ‘' Franchement, j'ai envie de te faire signer. ‘' Dans ma tête, j'étais dans un film. J'avais 18 ans. Huit mois avant, j'étais à Sarcelles.» Finalement le joueur ne signera pas, l'OM ayant déjà un joueur lui ressemblant à l'époque (Billel Omrani, aujourd'hui, à Cluj en Roumanie).