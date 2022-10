L'ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, a pris la 12e place, au classement final du 66e Ballon d'or France Football 2022, dont la cérémonie s'est déroulée, dans la soirée de lundi dernier, au Théâtre du Châtelet, à Paris. Le capitaine de l'Équipe nationale d'Algérie, meilleur buteur des «Cityzens», la saison dernière, avec 24 buts marqués et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, a été retenu dans une liste finale comprenant 30 joueurs. Mahrez a été nommé pour la quatrième fois de sa carrière après 2016 (7e place), alors qu'il portait les couleurs de Leicester City, et en 2019, où il avait terminé 10e au classement. Lors de la précédente édition 2021, il s'était classé à la 20e position. Au niveau africain, Mahrez arrive à la 3e place juste avant Sébastien Haller, l'un des 4 africains figurant dans la liste des 30 nominés. Il est devancé par Saido Mané (2e au classement général) et Mohamed Salah (5e). Il faut bien reconnaître que l'attaquant algérien, capitaine des Verts aurait bien pu figurer dans une meilleure position si notre sélection nationale n'était pas passé à côté de sa CAN et des éliminatoires de la Coupe du monde face au Cameroun. Encore faut-il bien faire remarquer que notre Fennec a été bien performant avec son club Manchester City en Angleterre lors de la dernière Ligue des Champions tout en étant d'ailleurs, sacré champion d'Angleterre. D'aucuns spécialistes, ont estimé que Mahrez a réussi une excellente saison avec son club Man City. D'ailleurs, le club anglais drivé de main de maître par Pep Guardiola lui a bien renouvelé sa confiance en lui prolongeant son contrat jusqu'au 30 juin 2025. Et pourtant, à ce moment-là, Riyad Mahrez traversait une situation très difficile en étant la cible de critiques acerbes à son encontre concernant ses performances. Les mauvaises langues ont même estimé «qu'il ne se donnait pas autant en sélection qu'en club!»...Là, on se rappelle bien qu'au mois de février dernier, le capitaine des Verts avait effectué son retour en compétition anglaise avec son club, après l'élimination de l'équipe d'Algérie de la coupe d'Afrique des nations. À ce moment-là, il faut reconnaître que Riyad Mahrez avait produit un match de folie en étant l'auteur de 2 buts et d'une passe décisive face à Fulham en 16es de finale de la FA Cup. De ce constat, beaucoup de fans de l'Équipe nationale algérienne ont alors accusé Riyad Mahrez d'avoir «deux visages», à cause du niveau très moyen qu'il a proposé en coupe d'Afrique comparé au jeu qu'il a produit en Angleterre. Les critiques ont été tellement virulentes que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a dû intervenir lors d'une de ses conférences de presse pour défendre son «capitaine». Belmadi a expliqué que ce mauvais rendement du joueur était dû à la fatigue cumulée depuis le début de la saison. Les détracteurs ont cependant reproché au coach de ne pas avoir su tirer le plein potentiel de l'attaquant algérien. Quoi qu'il en soit, ce classement vient répondre à tous ses détracteurs prouvant qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde.