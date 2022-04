Clairement, le suspense est à son apogée en Premier League. Les Citizens de Pep Guardiola ont ainsi vu les Reds de Jurgen Klopp effectuer une folle remontée au classement, talonnant de très près les pensionnaires de l'Etihad Stadium et récupérant même provisoirement la première place. Ainsi, face à Brighton, City devait s'assurer les trois points pour retrouver la première place. Titulaire, Riyad Mahrez a ainsi contribué à la victoire des siens non sans une certaine réussite. Il ouvre le score à la 53' grâce à deux contres favorables, le premier lui permettant de récupérer le ballon et le second déviant son tir pour tromper le gardien adverse (1-0). Ensuite, à la 65', Mahrez tire un corner que reprend Phil Foden... marquant, encore une fois, grâce à la déviation d'un joueur adverse (2-0). Les Citizens marqueront finalement un troisième but et récupéreront, ainsi, la place de leader de Premier League. Riyad Mahrez est impliqué sur 30 buts (23 buts, 7 passes décisives) pour City cette saison, en 41 matchs toutes compétitions confondues.