A vrai dire, les joueurs actuels de l’Equipe nationale sont en train d’effacer, petit à petit, les chiffres réalisés par leurs aînés.

Après que Slimani eut battu le record de Tasfaout, le capitaine Riyad Mahrez a inscrit son 25e but avec les Verts, à l’occasion du match face au Niger. Il rejoint, ainsi, l’ancien baroudeur de la sélection, Djamel Menad.

Une belle performance pour Mahrez, qui ne rate pas une occasion pour débrider des situations compliquées.

Par ailleurs, le défenseur axial, Aïssa Mandi, auteur du 2e but des Verts face au Niger, a réussi son 3e but avec la sélection nationale. Il a marqué son 1er but, le 29 mars 2016, face à l’Éthiopie, dans le cadre des qualifications à la CAN-2017, puis le 29 mars 2021 face au Botswana, rappelle Footafrique.

Pour sa part, Ismaël Bennacer, l’un des meilleurs Algériens sur le terrain de Niamey avec Belaïli, a vu sa bonne prestation ponctuée par un but. Il s’agit de son 2e but avec les Verts après celui face au Mexique en amical.