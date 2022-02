Retour triomphal pour Mahrez à City. Titularisé face aux Londoniens de Fulham, l’ailier algérien et ses coéquipiers ont été rapidement surpris par l’ouverture du score des visiteurs (4’) par l’intermédiaire de Fabio Carvalho. Un avantage de courte durée puisque une minute plus tard, les Citizens recolleront au score par l’intermédiaire de l’international allemand, Ilkay Gundogan, astucieusement servi par le capitaine des Verts attentif à une action menée initialement sur le côté gauche de l’attaque mancunienne. Quelques minutes après Manchester City a inscrit un 2e but et termine la première période sur un avantage de 2-1. Une passe décisive qui sera suivie d’un doublé de l’Algérien en seconde période. Tout d’abord, un premier but inscrit sur penalty (53’) obtenu par son coéquipier Jack Grealish que Mahrez se chargera de transformer sans trembler. Puis, un second but inscrit sur un contre ravageur mené côté gauche par le Belge Kevin de Bruyne, bien suivi dans l’axe par Mahrez qui est servi et seul face au but finira par inscrire du pied droit (même si détourné par le défenseur adverse) le 4e but de la rencontre en faveur de Manchester City.

Une prestation aboutie pour le retour de l’Algérien en match officiel en club, après la désillusion vécue en sélection lors de la CAN 2021. Pep Guardiola procèdera par la suite à plusieurs changements, dont celui de Mahrez sorti lors du dernier quart d’heure (77’) pour l’entrée en jeu de James McAfee. Large succès des Citizens

(4-1) qui se qualifient sans aucune difficulté pour le tour suivant en FA Cup.