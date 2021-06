Les joueurs de l'Equipe nationale algérienne sont pleinement concentrés sur les deux matchs qui les attendent face au Mali, ce soir, et la Tunisie, vendredi prochain. Après une demi-journée de repos au lendemain de la victoire (4-1) face à la Mauritanie, les Fennecs ont accompli la prière du vendredi dans la petite mosquée du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa en présence d'un imam venu pour prononcer le prêche et diriger le rite en commun, a indiqué le site Internet de la FAF. Ce n'est qu'en fin d'après-midi (18h00), qu'une partie des joueurs s'est dirigée vers la salle de musculation pour s'adonner à une série d'exercices concoctés par Rémi Lancou et son équipe. Vers 19h00, ils se sont dirigés vers le terrain, où les a rejoints un Riyad Mahrez, bien détendu. Le capitaine des Verts a participé à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. Tours de piste, éveil musculaire, toros et enfin travail technico-tactique étaient au programme pour les joueurs qui n'ont pas pris part à la rencontre de la veille. Il devrait, donc, être titularisé aujourd'hui, lui qui avait raté le premier match face aux Mourabitounes. Par ailleurs, l'équipe tunisienne de football, l'un des adversaires de l'Algérie en amical le vendredi 11 juin à Tunis, a enregistré l'arrivée de quatre joueurs, ayant pris part à la séance d'entraînement effectuée jeudi, à l'occasion du stage des «Aigles de Carthage». Il s'agit de Seïfeddine Khaoui, Dylan Bronn, Adam Bellamine, et Sébastien Tounekti qui ont pris part, jeudi, à la quatrième séance d'entraînement de la sélection tunisienne, en prévision du premier test amical, qui s'est déroulé, hier, face à la RD Congo, à Radès. Le groupe sera au complet, demain, après l'arrivée du milieu défensif de FC Cologne (Allemagne), Elyès Sekhiri, qui prendra part aux deux autres rencontres amicales face à l'Algérie et le Mali, respectivement les 11 et 15 juin à Radès. Ces trois matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation, en vue du début du 2e tour des éliminatoires du Mondial-2022, reporté de juin à septembre, en raison de la pandémie de Covid-19. De son côté, le gardien du Club Africain, Atef Dekhili s'est contenté d'un travail spécifique après avoir disputé, mercredi, avec son club, le match des quarts de finale de la coupe de Tunisie. Les Tunisiens ne veulent pas sortir les mains vides de cette fenêtre FIFA.

R. S.