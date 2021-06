L'attaquant international algérien de Manchester City Riyad Mahrez figure dans le Onze africain d'Europe de la saison 2020-21, établi par le magazine France Football jeudi dernier. Champion d'Angleterre et finaliste (malheureux) de la Ligue des Champions, une performance qui doit beaucoup à ses buts décisifs notamment contre le PSG, le capitaine des Verts d'Algérie a confirmé qu'il avait su s'épanouir sous Guardiola et surtout, s'adapter et diversifier le périmètre de son jeu sans se renier. Animateur, passeur et buteur, il n'a jamais joué aussi juste que maintenant», a écrit FF dans son édition en ligne. Un autre international algérien a été retenu mais comme remplaçant, il s'agit de Ramy Bensebaïni, auteur d'une bonne saison avec son équipe (Borussia M' Gladbach/ Allemagne), avec laquelle il a inscrit quatre buts dont deux en Ligue des Champions. Outre Mahrez, le Onze africain d'Europe de la saison 2020-2021 comprend également: Edouard Mendy (Sénégal/ Chelsea), Achraf Hakim (Maroc/Inter),Kalidou Koulibaly (Sénégal/ Naples), Edmond Tapsoba (Burkina Faso/ Leverkusen), Reinildo (Mozambique/Lille), Am adou Haidara (Mali/ Leipzig), Frank Kessi(Côte d'Ivoire/ Milan), Ihels Bebou (Togo/ Hoffenheim), Youssef En-Nesyri (Maroc/ Séville), Mohamed Salah (Egypte/Liverpool). Le meilleur joueur africain de la CAF de la saison 2020-2021 figure probablement dans ce Onze africain. Remplaçants: Bounou (Maroc), Boupendza (Gabon), Bensebaïni (Algérie), Kakuta (Congo), Ndidi (Nigeria), Simy (), Onuachu (Nigeria).