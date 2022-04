Riyad Mahrez vit une saison très chargée. Entre les grands rendez-vous de la CAN et des barrages de Coupe du monde, finalement synonymes d’échecs avec l’Algérie, et une course aux trophées (Premier League, Ligue des Champions) qui s’annonce palpitante avec Manchester City, l’ailier des Fennecs n’a pas beaucoup de temps pour relâcher la pression.

Une fois n’est pas coutume, les Citizens ne vont pas jouer en semaine et Riyad Mahrez en a donc profité pour faire le déplacement en France, et plus particulièrement dans sa ville natale et celle de son enfance : Sarcelles.

Une visite qui a rapidement suscité une vraie folie populaire puisque de nombreux jeunes étaient présents pour accueillir la vedette algérienne.

Avec forcément une très belle ambiance à la clé.