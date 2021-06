En début de semaine, El Chiringuito révélait que les agents de Riyad Mahrez et d'Ilkay Gundogan auraient approché le FC Barcelone dans le cadre d'un éventuel transfert. Cependant, pour plusieurs autres sources médiatiques, l'ailier des Skyblues se sent bien à City et compterait même y prendre sa retraite.

«Je suis bien à Manchester.

Je vais rester, si Dieu le veut. Je ne sais pas encore quelle sera ma situation, mais je suis heureux à City - et c'est le club où je veux être.» Cependant, son avenir pourrait ne pas s'écrire à Manchester City. C'est en effet l'information communiquée par ESPN, ces dernières heures. Depuis son transfert en 2018, Riyad Mahrez aurait frustré à plus d'une reprise Pep Guardiola de par son irrégularité. Et d'après des sources contactées par la branche britannique du média, malgré sa saison de bonne facture, Mahrez ne serait pas assuré de rester à Manchester City pour le prochain exercice. De quoi permettre à Joan Laporta, président du FC Barcelone, de se mettre à rêver de la venue de Mahrez.