Des millions d'Algériens étaient branchés devant leurs écrans samedi soir pour suivre les débats «100% anglais» en finale de la Champions League européenne, entre Manchester City et Chelsea, au stade du Dragon de Porto (Portugal). C'est parce que dans l'effectif des Citizens, se trouvait l'international algérien, Riyad Mahrez. Ce dernier voulait rééditer l'exploit de son aîné, Rabah Madjer, qui avait soulevé «la Coupe aux grandes oreilles» en 1987 face au Bayern Munich. Mais au final, Chelsea a pris le meilleur sur la plus petite des marges, grâce à un but inscrit par l'Allemand Kai Havertz à la 42'. En première mi-temps, les Citizens sont passés tous à côté, et les observateurs critiquaient, surtout, les choix de l'entraîneur Guardiola. Ce dernier a donné l'opportunité à son bourreau Thomas Tuchel d'imposer son jeu. Mahrez était soumis à un marquage individuel strict, ne parvenant pas à créer le danger, comme il faisait lors des dernières sorties. Le but de Havertz était une suite logique.

En deuxième mi-temps, et après la sortie de De Bruyne, tamponné par la brute Rüdiger, c'est sur Mahrez que reposaient tous les espoirs des Citizens. Mais Tuchel, qui restait sur deux victoires face à Guardiola, avait bien pris ses précautins. Son équipe a failli même rajouter d'autres buts, n'était-ce l'excès de précipitation de ses attaquants. Entré en fin de partie pour ses dernières minutes avec City, Sergio Agüero a eu un ballon pour faire la différence (85e). Mais le dernier frisson a été pour le pied droit de Mahrez, pas loin de toucher les étoiles lors de la septième et dernière minute de temps additionnel. En larmes au coup de sifflet final de l'arbitre espagnol, Mateu Lahoz, qui officiait sa dernière rencontre, Mahrez était inconsolable, lui qui n'a pu s'offrir un triplé historique, après deux titres locaux. Appelé à rejoindre le stage des Verts à Sidi Moussa, pour les trois prochaines rencontres amicales, le débat est axé, actuellement sur l'avenir de Mahrez, annoncé par certaines sources comme partant cet été.