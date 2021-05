Riyad Mahrez a brisé le rêve parisien, mardi soir, à l'Ettihad Stadium. Comme au match-aller face au PSG (2-1), l'Algérien a encore fait le boulot, mais cette fois-ci avec un doublé, permettant à son équipe de gagner (2-0) et d'atteindre pour la première fois, la finale de la C1. Les Parisiens ont été mis à genoux par le capitaine de l'Equipe nationale algérienne, qui, avec Manchester City, retrouve la plénitude de son niveau. En plus de ses 3 buts face au PSG, lors des deux manches, Mahrez a remporté 57% de ses duels (20/35), réussi 91% de ses passes (89/98), 80% de ses dribbles en un contre un (8/10) et 5 passes clés. Sur son seul match retour, il est parvenu à récupérer 6 ballons dans les pieds de ses adversaires, à l'image de son repli très efficace pour bloquer la progression de Neymar. Son attitude irréprochable avec ou sans ballon et sa simplicité dans les gestes ont désarçonné le couloir gauche parisien, où sa présence a été une menace constante.

Il est encensé à grands coups de «Mah-vels!» (Daily Telegraph), «Magic Mahrez» (i Sports), «Marvel» (Daily Mirror)» et autres Unes qui le comparent à un super-héros. «Je pense que c'est mérité sur les deux matchs, on mérite de passer, on a su être efficace au moment où il le fallait et on a fait la différence. Aujourd'hui, en première période, on était moyen. En deuxième période, on a su relever notre niveau, et on aurait pu mettre trois ou quatre buts de plus. Après, (les Parisiens) ont un peu perdu leurs nerfs et ils ont pris un rouge, ça nous a facilité la tâche. Sur les deux matchs, c'est mérité et on mérite d'aller en finale», a déclaré Mahrez au micro de RMC Sport après le match. «Marquer dans les grands matchs c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on rêve, j'ai réussi à marquer trois buts sur les deux matchs, c'est bien pour l'équipe, on a été très solide sur les deux matchs et on mérite de passer», a-t-il encore ajouté. Il s'agit, en réalité, d'une revanche pour l'Algérien, qui a longtemps eu du mal à s'imposer dans l'équipe type de Pep Guardiola avant de devenir indiscutable.

Ces trois dernières années, son nom n'était pourtant pas le premier cité quand il fallait énumérer les stars évoluant sous les ordres de Guardiola. L'Algérien était une arme offensive parmi d'autres, parfois même un remplaçant de luxe au sein d'un effectif pléthorique. Cette saison, le Fennec a peut-être passé un nouveau cap, au point de le voir titulaire dans le couloir droit à la place de Sterling dans une demi-finale de Ligue des Champions relève de l'évidence.

À tous les niveaux, Mahrez a su répondre présent. «Je pense que c'est mérité sur les deux matchs. On mérite de passer, on a su être efficace au moment où il fallait. On a été moyen en première période mais on a su relever le niveau ensuite, on peut mettre trois ou quatre buts. Après ils ont perdu leurs nerfs, ils ont pris un rouge, ça nous a un peu facilité la tâche», a déclaré l'Algérien à l'issue de la rencontre. Il s'agit du deuxième joueur algérien à disputer une finale de la C1, après Rabah Madjer avec le FC Porto. Avec 10 buts en C1, il est, aussi, le meilleur réalisateur algérien dans l'histoire de la compétition, dépassant Yacine Brahimi.