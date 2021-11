Bien que Pep Guardiola ne l’utilise pas régulièrement, les statistiques plaident en faveur de Riyad Mahrez, grâce au nombre de buts et de passes décisives depuis le début de la saison. En effet, l’international algérien possède un ratio de 1,18 but par match. Il devance le Brésilien, Gabriel Jesus, dont le ration est de 0,95 par match, et l’Anglais, Phil Foden, 0,92. Viennent ensuite, Ferran Torres 0,81, Raheem Sterling 0,49, Joao Cancelo 0,45, Jack Grealish 0,42, Kevin De Bruyne 0,42 et Ilkay Gündogan 0,41. Il n’en demeure pas moins que Pep Guardiola semble avoir d’autres critères pour choisir son équipe.